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تطور خطير.. «خامنئي» يتوعد المتظاهرين.. وقائد «فيلق القدس» يهدد باجتياح كردستان

تطور خطير.. «خامنئي» يتوعد المتظاهرين.. وقائد «فيلق القدس» يهدد باجتياح كردستان

تطور خطير.. «خامنئي» يتوعد المتظاهرين.. وقائد «فيلق القدس» يهدد باجتياح كردستان
٠٧:٠٩:٤١ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي قادة الاحتجاجات والاضطرابات المتواصلة باللجوء إلى افتعال أعمال شر، وبأنهم “مديرو أعمال الشغب”.

يأتي هذا في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير منذ منتصف سبتمبر الماضي.
وقال خامنئي، لأهالي أصفهان، “الذين يديرون أعمال الشغب بدأوا بافتعال الشرّ بعد عجزهم عن إشراك الشعب بأعمالهم”.
وأضاف: “ملف الشر سیُغلق من دون شك، وعندها سيعود الشعب بمعنويات جديدة للمضي بمسيرة التطور”.

بدوره، هدّد قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، خلال زيارته لبغداد، بعملية عسكرية بريّة في كردستان، إن لم يحصّن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة.

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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين وأكراد أن “عملية كهذه ستكون غير مسبوقة، وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل الاضطرابات التي تشهدها إيران”.

الكلمات الدلالية:
إيران خامنئي فيلق القدس متظاهري إيران

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