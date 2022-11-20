واتساب يعمل على ميزة لقفل التطبيق.. تعرف عليها

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أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض والمهتم بالتطبيقات عن ميزة جديدة في تطبيق الواتساب.

وقال عبدالله السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”: “يعمل تطبيق واتساب WhatsApp على ميزة لقفل التطبيق برقم سري لنسخة الكمبيوتر”.

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طريقة منع أي شخص من إضافتك لجروبات الواتساب بدون إذنك (فيديو)

أوضح الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، طريقة منع أي شخص من إضافة المستخدم في جروبات الواتساب.

وقال السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن مع أي شخص من إضافتك في جروبات الواتساب من خلال الخطوات التالية:

– الإعدادات ثم الخصوصية

– المجموعات

– جهات الاتصال باستنثاء

– إلغاء الكل

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