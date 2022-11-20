فيديو أثار ضجة للتخلص من جنود روس بعد استسلامهم في أوكرانيا.. والأمم المتحدة تحقق

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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام الروسية لعدد من الجنود الروس وهم يستسلمون للقوات الأوكرانية ثم يتم قتلهم موجة جدل.

واتهمت روسيا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب بسبب هذا الفيديو ، وتقول موسكو إن مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت تظهر قتل جنود روس بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.

وتقول موسكو إن مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت تظهر قتل جنود روس بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.

وحسب “سي إن إن”، فقد حددت الموقع الجغرافي لمقاطع الفيديو في ضواحي ماكييفكا ، وهي قرية تم تحريرها مؤخرًا في منطقة لوغانسك الشرقية.

ويزعم الفيديو الذي تم تحريره أنه يظهر مجموعة من الجنود الروس مستلقين على الأرض وأيديهم فوق رؤوسهم.

وشوهد المزيد من الجنود يخرجون من مبنى ويستلقون بجانب القوات الأخرى في الفناء.

وحسب الشبكة، يمكن سماع رجل يصرخ: اخرجوا، واحدًا تلو الآخر، أي منكم هو الضابط؟ هل خرج الجميع؟ اخرجوا.. بعدها سمع صوت دوي إطلاق نار قصير قبل قطع الفيديو.

ويظهر مقطع ثان تم تصويره من طائرة بدون طيار نفس الرجال قتلى على الأرض محاطين ببرك من الدماء.

وأفادت الشبكة أنه لا يمكن التحقق مما حدث بالضبط في المقطع الأول أو ما حدث بين المقاطع، لكن وكالة رويترز، أكدت أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على علم بالفيديو ويقوم بالتحقيق.

في غضون ذلك، تواصلت CNN مع هيئة الأركان العامة الأوكرانية للتعليق مرتين لكنها لم تتلق ردًا حتى اللحظة.

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وتقول وزارة الدفاع الروسية إن الفيديو يظهر ” قتل متعمد ومنهجي لأكثر من 10 جنود روس مقيدين”.

ويعد إعدام أسرى الحرب جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. كما اتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب متعددة منذ بدء الغزو.