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5 خطوات للإبلاغ عن مشاكل تسرب المياه
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5 خطوات للإبلاغ عن مشاكل تسرب المياه

5 خطوات للإبلاغ عن مشاكل تسرب المياه

5 خطوات للإبلاغ عن مشاكل تسرب المياه
٠٦:٢٥:٢٤ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت شركة المياه الوطنية خطوات الإبلاغ عن تسربات المياه من خلال الصفحة الرئيسية للتطبيق الخاص بالشركة.

جاء ذلك في رد من الشركة على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية وخطوات تقديم شكوى بسبب تسربات للمياه في أحد شوارع الرياض.

 

تسرب المياه - المياه الوطنية

خطوات الإبلاغ عن التسربات

وردت الشركة، في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقولها: “وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ، حياك الله،

للإبلاغ عن وجود تسرب من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

– الصفحة الرئيسية

– الضغط على صديق المياه

– التقاط صورة للحالة المراد الإبلاغ عنها

– نوع /ووصف الحالة

– الضغط على إرسال.

وأشارت شركة المياه الوطنية، إلى أنه يمكن أيضا الاتصال بمركز أصدقاء المياه على الرقم (931) والإبلاغ عن حالة تسرب المياه.

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الحد من الهدر

وفي وقت سابق، جهت شركة المياه الوطنية نصيحة مهمة لجميع العملاء للوقاية من مشاكل هدر المياه.

وقالت المياه الوطنية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن إغلاق المحبس.. إجراء مؤقت يحفظ المياه من الهدر”.

وينصح الخبراء في حالة السفر أو مغادرة المنزل بإغلاق كافة محابس المياه داخل وخارج المنزل للحد من التسربات وهدر المياه.

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تنبيه مهم من المياه الوطنية للحد من الهدر

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