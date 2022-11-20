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بعد أن أنهى حياة شقيقته.. محكمة كويتية تسدل الستار على جريمة هزت الرأي العام
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بعد أن أنهى حياة شقيقته.. محكمة كويتية تسدل الستار على جريمة هزت الرأي العام

بعد أن أنهى حياة شقيقته.. محكمة كويتية تسدل الستار على جريمة هزت الرأي العام

بعد أن أنهى حياة شقيقته.. محكمة كويتية تسدل الستار على جريمة هزت الرأي العام
٠٦:٠٠:٥٢ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أسدلت محكمة التمييز الكويتية الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل والتي ارتكبها شاب بحق شقيقته في الجهراء، وأثارت الرأي العام في الكويت.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً للمتهم ورفضت طلب الدفاع بالرأفة بأن تكون العقوبة الحبس المؤبد.

يذكر أنه في وقت سابق قضت محكمة التمييز أيضا بإعدام مواطن، قتل زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء، بسبب خلافات شخصية، بحسب صحيفة “المجلس” الكويتية.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017، حين أقدم كويتي على قتل زوجته السعودية من مواليد 1995، خنقًا في محافظة الجهراء، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية حينها عن مصدر أمني حينها، أن “المواطن وهو من مواليد 1989، سلَّم نفسه للأجهزة الأمنية معترفًا بقتله زوجته (الحامل)”.

وأضاف المصدر الأمني الكويتي: أن “رجال الأمن نقلوا الزوجة السعودية إلى المستشفى، بعد الوصول إلى مكان الحادثة، إلا أنها فارقت الحياة”.

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أخبار الكويت تخلص من شقيقته جرائم محكمة التمييز

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