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أمن الطرق يعلن إغلاق طريق الهدا «مؤقتًا» في الاتجاهين بسبب الأمطار

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أمن الطرق يعلن إغلاق طريق الهدا «مؤقتًا» في الاتجاهين بسبب الأمطار

أمن الطرق يعلن إغلاق طريق الهدا «مؤقتًا» في الاتجاهين بسبب الأمطار

أمن الطرق يعلن إغلاق طريق الهدا «مؤقتًا» في الاتجاهين بسبب الأمطار
٠٥:٢٩:٠٢ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، الأحد، إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) بالاتجاهين بسبب هطول الأمطار، حرصًا على سلامة مرتادي الطريق، متمنين السلامة للجميع.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لجميع مرتادي طريق الهدا في كلا الاتجاهين.. نود التنويه بأنه حرصًا على سلامة الجميع، تم إغلاق الطريق مؤقتا أمام حركة المركبات، بسبب الأمطار الغزيرة، حرصًا وحفاظًا على سلامة الجميع.

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.

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