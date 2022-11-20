اليمن يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

تواصل – وكالات:

طالب وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

الحوثي إرهابي ولابد من تجفيف موارده المالية

وفي كلمته أمام الجلسة الخامسة لمؤتمر الأمن الإقليمي «حوار المنامة»، أكد أنه على المجتمع الدولي الفهم الصحيح لطبيعة الحوثيين وممارسة ضغوط فعالة عليهم عبر تصنيفهم منظمة إرهابية وتجفيف مواردهم المالية والتمسك بمرجعيات الحل الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الحوثيون يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي

وحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد أضاف أن ممارسات الحوثيين تعدت كونها ممارسات تمرد داخلي أو تهديد محلي، وباستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية، حيث إنهم يمثلون تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين والملاحة الدولية.

تقويض أمن وسلامة الملاحة الدولية

واتهم بن مبارك، الحوثي ومليشياته بتقويض أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة البحرية على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المُسيرة الإيرانية، واستخدامها ناقلة النفط صافر ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، حسب «سبوتنيك».

إحلال السلام في اليمن ضمان للسلم العالمي

وأكد وزير الخارجية اليمني، أن إحلال السلام في اليمن يعتبر ضمانًا أساسيًا للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، خاصة وأن اليمن يحتل موقعًا استراتيجيًا وفريدًا في العالم يمر به إمدادات الطاقة العالمية وخطوط الشحن الدولية.

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