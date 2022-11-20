المملكة الأولى في معدل زيادة نمو القوى العاملة سنويًا

تواصل – واس:

احتلت المملكة المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة متفوقة على دول مجموعة العشرين، خلال الفترة ما بين عام 2012 وحتى نهاية عام 2021، وفقًا لتقرير المقارنة المعيارية لسوق العمل الصادر من المرصد الوطني للعمل.

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مؤشرات بيانات منظمة العمل الدولية

ويتابع هذا التقرير المؤشرات الدولية الصادرة من بيانات منظمة العمل الدولية (ILO) ومجموعة من مؤشرات العمل الرئيسة للمملكة التي تضم النمو السنوي للقوى العاملة ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التوظيف والبطالة, إضافة إلى معدل الموجودين خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب.

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خدمات ومنتجات متخصصة بسوق العمل

ويقدم المرصد الوطني للعمل مجموعة من الخدمات والمنتجات المتخصصة بسوق العمل والمبنية على البيانات الشاملة والدقيقة التي تمكن من استشراف مستقبل سوق العمل وتقييم السياسات والبرامج وقياس أثرها, إلى جانب دعم متخذي القرارات وصانعي السياسات وبما يعزز رؤية المرصد بأن يكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.