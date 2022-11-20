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«الزكاة والضريبة»: تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أكتوبر 2022م
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«الزكاة والضريبة»: تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أكتوبر 2022م

«الزكاة والضريبة»: تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أكتوبر 2022م

«الزكاة والضريبة»: تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أكتوبر 2022م
٠٤:٥١:٣٩ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر نوفمبر الجاري.

تقديم الإقرارات الضريبية تجنبًا لغرامة التخلف

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة(zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي تشتريها وتبيعها المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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