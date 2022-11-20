اختصارًا للوقت والجهد.. «الأحوال المدنية» تقدم خدماتها المتنقلة في 21 موقعًا بالمملكة

تواصل – واس:

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (21) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

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الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم، بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الحصينية، وللنساء في مركز ثجر بمحافظة يدمة مدة يومين لكل منهما، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز المشعلية لمدة ثلاثة أيام وللنساء مدة يومين.

وفي مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في شركة كدانة للتنمية والتطوير لمدة يوم لكل موقع..

كما تقوم في منطقة حائل الوحدات المتنقلة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في شركة الاتصالات السعودية لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين للرجال والنساء في محافظة سميراء لمدة أربعة أيام، ويوم الثلاثاء للنساء في معهد إيلاف حائل النسائي لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية يوم غدٍ، الخدمة للرجال في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ويوم الثلاثاء للنساء في الجبيل مول لمدة يوم لكل منهما، وللرجال في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء لمدة يومين..

كما أنها تتواجد في منطقة القصيم وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال يوم الثلاثاء في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ويوم الأربعاء في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في محافظة الأسياح لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في مركز قليب خضر لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مركز غطي لمدة يومين.

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موعد تقديم الخدمة في تبوك وعسير

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في منطقة تبوك بمدينة الملك عبد العزيز العسكرية لمدة أسبوعين، وفي منطقة عسير بمركز الحريضة لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في منطقة الرياض بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

يُذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.