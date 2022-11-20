شاهد ماذا حدث لها.. سيدة تصفع الرئيس الفرنسي خلال تجوله في الشارع

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة صفع سيدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تجوله في الشارع، وذلك اعتراضًا على سياساته.

وبثت قناة «الحدث» مقطع الفيديو للرئيس الفرنسي وهو يتلقى صفعة على وجهه من سيدة غاضبة خلال تجوله في الشارع.

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، تعرض ماكرون، للصفع على الوجه من قبل رجل كان واقفًا ضمن حشد، أثناء قيام الرئيس بجولة في جنوب البلاد، في مشهد جرى تداوله بشكل واسع ومتكرر بين الزعماء الفرنسيين.

صفع ماكرون أثناء زيارته لمنطقة دروم

وأثناء زيارته لمنطقة دروم في جنوب شرق البلاد، تفاجأ الرئيس الشاب برجل يهتف «تسقط الماكرونية» قبل أن يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

وهذا الهجوم ليس الأول على ماكرون، ففي 2017، استهدف رجل الرئيس الفرنسي ببيضة أصابت رأسه خلال زيارته لمعرض زراعي، وقبلها في 2016، تعرض للرشق بالبيض من قبل محتجين خلال إضراب ضد إصلاحات العمل.

مظاهرات حاشدة اعتراضًا على سياسات ماكرون

وفي وقت سابق، خرجت مظاهرات حاشدة بناء على دعوة من النقابة العمالية الفرنسية الرائدة، والاتحاد العام للعمل وعدد من النقابات العمالية الأخرى، وتم تنظيم إضرابات مهنية للمطالبة برفع الأجور وتقييدها بالتضخم على خلفية الإضرابات في باريس ومدن فرنسية أخرى.

واعتراضًا على سياسات ماكرون، خرج آلاف الفرنسيين سابقًا في تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وارتفاع نسب التضخم، وأعلنت نقابة العمال الفرنسية سابقًا عن أكثر من مئة وعشرين تجمعًا في عموم البلاد.