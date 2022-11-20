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اشتعال المنافسة.. «يوتيوب» يرد على «تيك توك» بميزة جديدة
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اشتعال المنافسة.. «يوتيوب» يرد على «تيك توك» بميزة جديدة

اشتعال المنافسة.. «يوتيوب» يرد على «تيك توك» بميزة جديدة

اشتعال المنافسة.. «يوتيوب» يرد على «تيك توك» بميزة جديدة
٠٤:٤١:٠٦ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

في إطار التنافس المحموم بين منصتي الفيديو الأشهر في العالم، يستعد موقع “يوتيوب”، التابع لشركة “جوجل” الأمريكية، لطرح ميزة جديدة، تتوافر لدى ‏أبرز منافسيه، “تيك توك”.‏

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فيديوهات Shorts

ويختبر “يوتيوب” في الوقت الحالي طرح ميزة التسوق من خلال فيديوهاته القصيرة “Shorts”، وفقًا لموقع “تيك كرانش” التقني.

وتخضع الميزة حاليًا للاختبار من جانب منشئي المحتوى وجمهور مختار داخل الولايات المتحدة والهند والبرازيل وكندا وأستراليا، الأمر الذي يسمح للمؤثرين بوضع علامات على منتجاتهم الخاصة في فيديوهات قصيرة، يمكن للمشاهدين شراؤها بعد ذلك.

ويحصل كل من “يوتيوب” ومنشئ المحتوى وكذلك التاجر على جزء من المبيعات، وفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

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فيديوهات Shop

وتأتي إضافة “يوتيوب” ميزات التسوق في خدمتها للفيديوهات القصيرة “Shorts”، بعد أيام فقط من إعلان منصة الفيديوهات الصينية “تيك توك” عن ميزة مماثلة، وهي برنامج “Shop” الذي طرحته الأسبوع الماضي بعد طول انتظار، ويتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من التطبيق.

ويسعى “يوتيوب” لمنافسة “تيك توك” وهزيمته في الإيرادات، بطرح ميزات أكثر جاذبية لمنشئي المحتوى، وسبق له وأن أشار إلى أنه لا يخشى ضخ الأموال في هذا الجهد.

وفي سبتمبر، أعلن “يوتيوب” أنه سيقدم 45 بالمئة من عائدات الإعلانات لمنشئي الأفلام القصيرة، مع الاحتفاظ بباقي العائدات.

الكلمات الدلالية:
تيك توك جوجل فيديوهات Shop فيديوهات Shorts موقع يوتيوب

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