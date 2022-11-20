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بتداولات 3.1 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11053 نقطة
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بتداولات 3.1 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11053 نقطة

بتداولات 3.1 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11053 نقطة

بتداولات 3.1 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 11053 نقطة
٠٤:١٤:٤٨ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخف

ضًا 88.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11053.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 86 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 156 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، والمتحدة للتأمين، ومجموعة الحكير، وحلواني إخواني، والحمادي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شمس، والتأمين العربية، وتوبي، وعذيب للاتصالات، وقت اللياقة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.56 % و9.94 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيمانول، والإنماء، والأهلي، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وكيمانول، والأهلي، وتوبي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 137.86 نقطة ليقفل عند مستوى 18976.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 2732 صفقة.

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