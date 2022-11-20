«الصحة الخليجي»: هرمونات النمو تسبب مضاعفات بالكبد والكلى والقلب

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حذر مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي، من استخدام هرمونات النمو بغرض زيادة الكتلة العضلية خاصة لدى ممارسي رياضة كمال الأجسام.

وأوضح المجلس، أن تناول هرمونات النمو يسبب مضاعفات خطيرة منها الضعف الجنسي ومشاكل صحية بالكبد والكلى وأمراض القلب والنوبات القلبية.

وأوضح المجلس أن كيفية زيادة الكتلة العضلية بشكل آمن تكون بالحرص على تناول المكملات الغذائية والبروتين لتغطية الاحتياجات اليومية للشخص، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الحالة الصحية لمن لديه مشاكل في الكلى أو الكبد، حيث لابد من استشارة طبيب متخصص لديه متابعة كاملة لحالة الشخص.

تنبيه مهم حول المضادات الحيوية

في الوقت نفسه، أطلق مجلس الصحة الخليجي،تحذيرًا، من خلال سلسلته التوعوية «إشاعة الأسبوع»، بشأن تناول المضادات الحيوية في حالات نزلات البرد، ومدي خطورة مضاعفاتها، إذا أخذت بغير استشارة طبية.

وعبر حساباته الرسميه على وسائل التواصل الاجتماعي، نوّه المجلس إلى أن ضرورة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد إشاعة، حيث يعتقد الكثير أنه عند إصابتهم بنزلات البرد يجب عليهم المبادرة بأخذ المضادات الحيوية قبل أن تتضاعف وتسوء الحالة.

مضاعفات طويلة وقصيرة المدى

وأضاف المجلس أن المختصين بهذا المجال أكدوا أن المضادات الحيوية لا تفيد في معالجة نزلات البرد التي تتسبب بها الفيروسات، ونصح بالابتعاد عن المضادات الحيوية لما فيها من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى، كما يُنصَح في حالات نزلات البرد والإنفلونزا البسيطة بأخذ قسط من الراحة و الإكثار من تناول السوائل مع أخذ المسكنات بحسب الحاجة.

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