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وكالة الطاقة الذرية: انفجارات قوية في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية
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وكالة الطاقة الذرية: انفجارات قوية في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية

وكالة الطاقة الذرية: انفجارات قوية في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية

وكالة الطاقة الذرية: انفجارات قوية في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية
٠٤:٣٦:١٥ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن انفجارات قوية وقعت منذ قليل في منطقة محطة زابوريجيا الأوكرانية.

وأكدت في بيان لها، أنها ترفض استهداف محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا وتدعو إلى التوقف فورًا.

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف المحطة

فيما اتهمت الهيئة المشغّلة للطاقة الأوكرانية القوات الروسية بقصف محطة زابوروجيا النووية.

وقال وزير خارجية أوكرانيا: إنه يجب حظر الدعاية الرسمية الروسية في الاتحاد الأوروبي.

من ناحيتها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية، أوكرانيا بقصف خطوط الطاقة المغذية لمحطة زابوروجيا النووية، مؤكدة أنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالمحطة بعد القصف الأوكراني.

الجيش الروسي يقتل 55 أوكرانيًا

وحسب «سبوتنيك»، فقد أفادت الخدمة الصحفية لقوات جمهورية لوجانسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 55 فردًا ودبابة واحدة وثلاث ناقلات جند مدرعة ومربضي مدفعية و 17 مركبة عسكرية خلال يوم واحد.

وأشارت إلى أنه خلال اليوم الماضي، وفي خضم العمليات الهجومية النشطة لوحدات قوات جمهورية لوجانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوى العاملة والآليات العسكرية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا انفجارات ضخمة جمهورية لوجانسك روسيا محطة زابويجيا

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