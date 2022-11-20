إعلان موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية (الاختبار التخصصي)

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للجنسين.

ويعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

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طريقة وموعد التسجيل

أوضحت الهيئة أن التسجيل (اختبار الرخصة المهنية التخصصي) يبدأ على النحو الآتي:

للرجال| لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

من يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

للجميع| من يوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/29هـ الموافق 2022/11/23م إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

للنساء| لمن هم على رأس العمل (المدارس الحكومية):

من يوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

للجميع| من يوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/06هـ الموافق 2022/11/30م إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

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رابط التسجيل

https://www.uoshrm.com/2022/11/blog-post_692.html#google_vignette