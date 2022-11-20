غدًا.. إعلان نتائج مسابقة تحدي «بيبراس موهبة» بمشاركة 38 ألف طالب من 50 جنسية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهبة والإبداع «موهبة»، أن يوم غدٍ سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة تحدي «بيبراس موهبة» بمشاركة 38 ألف طالب من 50 جنسية.

وفي أول مشاركة من نوعها، شارك 38 ألف طالب وطالبة من 50 جنسية مقيمة داخل المملكة في مسابقة تحدي بيبراس موهبة مؤخرًا، وتعلن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع “موهبة” نتائجها في حفل رسمي برعاية أمين عام موهبة الدكتور آمال الهزاع يوم غد الاثنين 21 نوفمبر.

عدد المسجلين العام بلغ 38041 طالبًا

وأوضح مدير إدارة المسابقات في «موهبة» بدر المجرذي إن مسابقة بيبراس موهبة التي تستهدف طلاب التعليم العام داخل المملكة في الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وعدد المسجلين في تحدي بيبراس موهبة هذا العام بلغ 38041 طالبًا وطالبة من بينهم 34843 من السعوديين من مختلف مناطق المملكة في الصفوف المستهدفة خاض الاختبار من بين المسجلين 35743 ألف طالب وطالبة.

مشاركة واسعة من الطلاب العرب والدوليين

وأكد أن تحدي البيبراس هذا العام شهد مشاركة واسعة من الطلاب العرب والدوليين داخل المملكة بلغ عددهم 3198 طالبًا وطالبة ينتمون إلى 50 جنسية في مختلف قارات العالم، لافتًا إلى أن أكثر المسجلين كانوا من الطلاب العرب.

تحدي بيبراس يعتبر بوابة الترشيح والانضمام للمنتخب

وأشار إلى أن تحدي بيبراس يعتبر بوابة الترشيح والانضمام للمنتخب السعودي للمعلوماتية، وتمثيل المملكة في أولمبياد المعلوماتية الدولي، بعد اعتماد البيبراس المدخل الرئيس لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية بدلًا من مسابقة موهوب.

اقرأ أيضًا:

كيف تشترك في المنتخب السعودي للمعلوماتية لتمثيل المملكة بالأولمبيادات الدولية؟