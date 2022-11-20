وزير التعليم يهنئ الطلاب الذين حققوا المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت

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هنأ وزير التعليم يوسف البنيان، الطلاب الذين حققوا المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت 2022.

وقال في تغريدة له على حسابه في «تويتر»: « أهنئ أبنائي وبناتي الذين مثّلوا الوطن، وحققوا المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت 2022، وكافة زملائهم المشاركين معهم، والتهنئة موصولة لأولياء أمورهم ومدارسهم، كما أشيد بجهود @TAHAKOOM في دعمهم ومتابعتهم؛ راجيًا الله لأبنائنا الطلبة التألق دومًا في المنافسات العالمية».

المملكة تحصل على المركز الأول في بطولة الأولمبياد

حصلت المملكة على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022 المقامة في دورتموند ألمانيا من 17 إلى 19 نوفمبر، وهي مسابقة عالمية تستهدف إظهار إبداعات الشباب في الفئة العمرية من 8 لـ 19 عام في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة بمنهجية STEM.

365 فريقًا من 73 دولة حول العالم

وشاركت المملكة في النهائيات العالمية لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت بثمانية فرق – وهي أكبر مشاركة في تاريخ مشاركات المملكة في نهائيات الأولمبياد- نافسوا فيها 365 فريقًا من 73 دولة حول العالم، حيث حصلت المملكة على المركز الأول في فئة مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي على مستوى العالم، كإنجاز جديد تحققه المملكة في هذه البطولة، بالإضافة إلى المركز الـ 7 في فئة رياضة الروبوت، والمركز الـ 11 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة المتوسط، متقدمةً 7 مراكز عن تصنيفها في مشاركتها السابقة.

الحصول على المركز الـ 14 في فئة مبدعي المستقبل

كما حصلت المملكة على المركز الـ 14 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة الثانوية، متقدمةً 20 مركزاً عن تصنيفها السابق في الأولمبياد، والمركز الـ 39 في فئة مهام الروبوت لمرحلة الابتدائي متقدمة 33 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 42 في فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة متقدمةً 24 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 66 في فئة مهام الروبوت للمرحلة الثانوية، إضافة إلى حصول الفريق المشارك في فئة مهندسي المستقبل على المركز الـ 15.

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