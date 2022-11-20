أمر مرعب.. «اليونسيف»: مقتل 50 طفلاً في احتجاجات إيران

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، أن ما يقرب من 580 طفلاً قتلوا في النزاعات وأعمال العنف في العديد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية العام الجاري.

وأحصت المنظمة في تقرير نشرته بالتزامن مع “اليوم العالمي للطفل”، مقتل أكثر من 10 أطفال أسبوعيًا، فضلاً عن إصابة عدد أكبر بكثير، فيما وصفته بأنه “واقع غير مقبول”.

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تزايد حصيلة الأطفال ضحايا أعمال العنف

وقالت: “لا يزال الأطفال في المنطقة يعانون من الآثار المدمرة للنزاعات التي طال أمدها، والعنف المجتمعي، والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، والاضطرابات السياسية والاجتماعية الموجودة في العديد من الدول، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن وفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي تم العثور على فتاتين صغيرتين مقتولتين بوحشية في مخيم الهول في شمال سوريا – وهو أخر عمل من أعمال العنف المروعة في المخيم.

وأضافت: “أما في اليمن بينما أدت الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة إلى انخفاض كبير في حدة النزاع وعدد الضحايا، فقد انتهت الهدنة في أكتوبر واستمر من جديد تعرض الأطفال للهجوم. وفي السودان أدى الصراع في ولايتي النيل الأزرق وغرب كردفان مرة أخرى إلى جعل الأطفال معرضين للخطر ومعرضين للعنف”.

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الأطفال ضحايا قمع الاحتجاجات في إيران

وفيما يتعلق بإيران، قالت “اليونيسف”، إنها تشعر بالقلق الشديد إزاء التقارير التي تتحدث عن مقتل وإصابة واحتجاز أطفال. على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية، إذ أنه “منذ أواخر سبتمبر أفادت التقارير أن ما يقدر بنحو 50 طفلاً فقدوا حياتهم في الاضطرابات في إيران. وكان آخر هذه الخسائر الفادحة الطفل ‘كيان’ البالغ من العمر 10 سنوات والذي قُتل بالرصاص أثناء تواجده في داخل السيارة مع عائلته”.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن “هذا امر مرعب ويجب أن يتوقف في الحال”.

وأشارت إلى أنه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قُتلت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 14 عامًا بالقرب من رام الله، ليرتفع عدد الأطفال الذين قتلوا في دولة فلسطين إلى 49 منذ بداية هذا العام.

وذكرت أنه “في ليبيا أدى العنف في طرابلس في وقت سابق من العام إلى مقتل 3 أطفال على الأقل”، بينما أشارت إلى أنه “في العراق لا تزال الذخائر المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة تْعرِّض حياة الأطفال للخطر تاركة 65 طفلاً ما بين قتيل وجريح هذا العام.

وأعربت “اليونيسف” عن جزعها لاستمرار الأطفال في دفع ثمن باهظ للعنف النزاعات، وقالت إنه “يجب ان تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بحماية الأطفال في حالات النزاع والعنف وضمان حقهم في الحياة وحرية التعبير”.

وتابعت: “ينبغي احترام حق الأطفال في الحماية من العنف في جميع الأوقات ومن قبل جميع أطراف النزاعات. العنف ليس حلاً أبدًا والعنف ضد الأطفال لا يمكن الدفاع عنه أبدًا”.