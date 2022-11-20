الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس.. «STC» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لهذه التخصصات
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لحملة البكالوريوس.. «STC» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لهذه التخصصات

لحملة البكالوريوس.. «STC» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لهذه التخصصات

لحملة البكالوريوس.. «STC» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لهذه التخصصات
٠٢:٥٨:٤٨ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC» عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عدة تخصصات: «الإدارية والمالية والقانونية والفنية والتقنية والهندسية و غيرها»، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

* المسميات والمتطلبات الوظيفية

 1- كبير محليي الاتصالات الرقمية.

– درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري «علاقات عامة» مع 4 سنوات من الخبرة.

2- مشرف مراقبة مالية.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع 6 سنوات من الخبرة.

3- أخصائي محاسبة.

درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع 4 سنوات من الخبرة.

4- كبير محلل مراقبة مالية.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة.

5- مشرف محاسبة.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.

6- أخصائي محاسبة.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

7- مشرف تخطيط مالي.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

8- كبير محللي تخطيط مالي.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة.

9- أخصائي استمرارية الأعمال.

– درجة البكالوريوس  في المحاسبة والمالية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

10- مشرف تجارب الموظفين.

– درجة البكالوريوس  في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.

11- مشرف المخاطر والالتزام للموارد البشرية.

– درجة البكالوريوس أوالماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 6 سنوات من الخبرة.

12- مشرف إدارة تغيير.

– درجة البكالوريوس أو الماجستير  في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 6 سنوات من الخبرة.

13- كبير خبراء برنامج القادة الواعدين.

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة.

14- مشرف إجراءات موارد بشرية.

– درجة البكالوريوس  في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.

15- أخصائي التخطيط المالي للقوى العاملة.

– درجة البكالوريوس  في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

16- أخصائي إستراتيجية القوى العاملة.

– درجة البكالوريوس  في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

17- مشرف التخطيط المالي للقوى العاملة.

– درجة البكالوريوس  في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.

* التقديم

– لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم : (اضغط هنا).

 

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أخبار السعودية حملة البكالوريوس شركة الاتصالات وظائف شاغرة

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