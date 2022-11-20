لحملة البكالوريوس.. «STC» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لهذه التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC» عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عدة تخصصات: «الإدارية والمالية والقانونية والفنية والتقنية والهندسية و غيرها»، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
* المسميات والمتطلبات الوظيفية
1- كبير محليي الاتصالات الرقمية.
– درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري «علاقات عامة» مع 4 سنوات من الخبرة.
2- مشرف مراقبة مالية.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع 6 سنوات من الخبرة.
3- أخصائي محاسبة.
درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع 4 سنوات من الخبرة.
4- كبير محلل مراقبة مالية.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة.
5- مشرف محاسبة.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.
6- أخصائي محاسبة.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.
7- مشرف تخطيط مالي.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.
8- كبير محللي تخطيط مالي.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة.
9- أخصائي استمرارية الأعمال.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.
10- مشرف تجارب الموظفين.
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.
11- مشرف المخاطر والالتزام للموارد البشرية.
– درجة البكالوريوس أوالماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 6 سنوات من الخبرة.
12- مشرف إدارة تغيير.
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 6 سنوات من الخبرة.
13- كبير خبراء برنامج القادة الواعدين.
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة.
14- مشرف إجراءات موارد بشرية.
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.
15- أخصائي التخطيط المالي للقوى العاملة.
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.
16- أخصائي إستراتيجية القوى العاملة.
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.
17- مشرف التخطيط المالي للقوى العاملة.
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.
* التقديم
– لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم : (اضغط هنا).