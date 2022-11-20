لحملة البكالوريوس.. «STC» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لهذه التخصصات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC» عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عدة تخصصات: «الإدارية والمالية والقانونية والفنية والتقنية والهندسية و غيرها»، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

* المسميات والمتطلبات الوظيفية

1- كبير محليي الاتصالات الرقمية.

– درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري «علاقات عامة» مع 4 سنوات من الخبرة.

2- مشرف مراقبة مالية.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع 6 سنوات من الخبرة.

3- أخصائي محاسبة.

درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع 4 سنوات من الخبرة.

4- كبير محلل مراقبة مالية.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة.

5- مشرف محاسبة.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.

6- أخصائي محاسبة.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

7- مشرف تخطيط مالي.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

8- كبير محللي تخطيط مالي.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة.

9- أخصائي استمرارية الأعمال.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

10- مشرف تجارب الموظفين.

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.

11- مشرف المخاطر والالتزام للموارد البشرية.

– درجة البكالوريوس أوالماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 6 سنوات من الخبرة.

12- مشرف إدارة تغيير.

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 6 سنوات من الخبرة.

13- كبير خبراء برنامج القادة الواعدين.

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة.

14- مشرف إجراءات موارد بشرية.

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.

15- أخصائي التخطيط المالي للقوى العاملة.

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

16- أخصائي إستراتيجية القوى العاملة.

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة.

17- مشرف التخطيط المالي للقوى العاملة.

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية، مع من 5 إلى 8 سنوات من الخبرة.

* التقديم

– لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم : (اضغط هنا).