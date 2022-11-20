«التدريب التقني» تحقق تقدمًا في مرحلة الإبداع والتكامل لقياس التحول الرقمي

تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها حققت تقدمًا في رحلة التحول الرقمي، وذلك ضمن قطاع التعليم والتدريب في «قياس»، وهو التحول الرقمي الحكومي العاشر الذي تشرف عليه هيئة الحكومة الرقمية؛ حيث قفزت من 72% في 2021 إلى 83% في 2022، لتصبح بذلك ضمن أعلى الجهات الحكومية في مرحلة الإبداع والتكامل.

نسبة التحول للتعاملات الإلكترونية 78%

وأوضحت أن هذه النسبة، فاقت المستهدفات المحددة من مكتب تحقيق الرؤية لمؤشر نسبة التحول للتعاملات الإلكترونية 78%، مشيرة إلى أنها تعمل على رفع كفاءة العاملين وترسيخ ثقافة الابتكار في استخدام التقنيات الحديثة، كما تقدم خدمات رقمية ذات كفاءة وفعالية تحقق رضا المستفيدين.

وأكدت على ضرورة استمرار الجهود في هذا الاتجاه، حيث يسهم التحول الرقمي بعكس مدى تطور وتقدم العمل في المؤسسة، وهو أحد الأهداف المهمة التي أكدت رؤية المملكة 2030 على تحقيقها.

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وأضافت المؤسسة، أنها تسعى من خلال رحلة التحول الرقمي إلى توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي بشكل أمثل لتقديم تجربة رقمية رائدة في التدريب التقني، وستواصل العمل للمحافظة على التميز وتحقيق الأفضل للمؤسسة.

وأشارت إلى أن العمل على هذا المؤشر، تم من خلال إدارة التحول الرقمي بالتنسيق مع جميع قطاعات المؤسسة وبإشراف لجنة التعاملات الإلكترونية؛ لتحقيق هذا المنجز الذي يعكس التميز الرقمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني.