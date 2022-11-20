«إنفاذ» يشرف على 14 مزادًا علنيًا لبيع أكثر من 180 عقارًا

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 14 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 180 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 20 حتى 24 نوفمبر من العام الحالي.

توزيع المزادات على المناطق والمحافظات والمدن

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بـ:

1 – مزاد أرتال المدينة الإلكتروني الذي يعرض 7 عقارات بالمدينة المنورة.

2 – مزاد نبراس القصيم لعرض 18 عقارًا بمنطقة القصيم.

3 – مزاد أزهار جدة الإلكتروني لعرض 18 عقارًا بمحافظة جدة.

4 – مزاد جوهرة عرعر الحضوري لعرض 42 عقارًا بمدينة عرعر.

5 – مزاد سمو الرياض الإلكتروني لعرض 9 عقارات بمدينة الرياض.

6 – مزاد النور الإلكتروني لعرض 10 عقارات بالمدينة المنورة.

7 – مزاد مشارف القويعية الإلكتروني لعرض 5 عقارات بمحافظة القويعية.

8 – مزاد رواسي تبوك الإلكتروني لعرض 5 عقارات بمدينة تبوك.

9 – مزاد فرص القصيم الإلكتروني لعرض 16 عقارًا بمنطقة القصيم.

10 – مزاد موجان الإلكتروني لعرض 9 عقارات بمدينة الخبر.

11 – مزاد أزهار جدة المدمج لعرض 17 عقارًا بمحافظة جدة.

12 – مزاد عنيزة الإلكتروني لعرض عقارين بعنيزة.

13 – مزاد المرجان الحضوري لعرض 21 عقارًا بالمنطقة الشرقية.

14 – مزاد خيرات بريدة الإلكتروني لعرض 8 عقارات بمدينة بريدة.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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