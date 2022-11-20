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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقّع اتفاقية إستراتيجية لإعادة تصنيع قطع غيار السيارات بالمملكة
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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقّع اتفاقية إستراتيجية لإعادة تصنيع قطع غيار السيارات بالمملكة

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقّع اتفاقية إستراتيجية لإعادة تصنيع قطع غيار السيارات بالمملكة

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقّع اتفاقية إستراتيجية لإعادة تصنيع قطع غيار السيارات بالمملكة
٠٤:٢٤:٣٩ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وقعّت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية إستراتيجية مع شركة OWS للسيارات، لاستضافة مقرها الرئيس ومنشآتها في المملكة، ممايسهم في ترسيخ مكانة المدينة محركًا رئيسًا في صناعة السيارات بالمنطقة.

ووقعت الاتفاقية على هامش بطولات سلسلة أرامكو للفرق التي أقيمت في “نادي وملعب رويال جرينز” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس الأول، حيث وقّعها الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيريل بيايا، والرئيس التنفيذي لشركة OWS عويس زهران.

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بنود الاتفاقية

ونصت بنود الاتفاقية على أن يعمل الطرفان بصورة مشتركة لتأسيس مقر الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتكون نقطة انطلاق لدخولها إلى المملكة، فيما تركّز الاتفاقية على إنشاء مراكز خدمة الصيانة والإصلاح الشامل، ومرافق لوجستية لإعادة التصنيع وقطع الغيار، ومقرات سكن الموظفين، وتطوير الأعمال، وتنشيط التسويق من داخل المدينة الاقتصادية.
ووفقًا للاتفاقية ستقوم OWS بإطلاق أكاديمية تدريب داخل المدينة لتوفير 200 فرصة عمل للمواطنين السعوديين كمرحلة أولى، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من ألف وظيفة بعد افتتاح الأكاديمية، كما تسعى المدينة على المدى الطويل لدمج أفضل عروض شركائها الدوليين لتصبح بوابة للأسوق العالمية وبيئة مواتية للأعمال التجارية الناجحة.

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