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الأهالي يُشهّرون بسارق دراجات نارية في لبنان بهذه الطريقة (فيديو)
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الأهالي يُشهّرون بسارق دراجات نارية في لبنان بهذه الطريقة (فيديو)

الأهالي يُشهّرون بسارق دراجات نارية في لبنان بهذه الطريقة (فيديو)

الأهالي يُشهّرون بسارق دراجات نارية في لبنان بهذه الطريقة (فيديو)
٠١:٥٤:١٩ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، واقعة غريبة حيث ألقى الأهالي القبض على لص متخصص في سرقة الدراجات النارية، وقع بالجرم المشهود.

الأهالي أمعنوا في مهانتة اللص

وحسب «العربية»، اقتاد مجموعة الشباب، اللص وربطوه في عمود في سوق الجمّال المكتظ ثم قيّدوا يديه بالحبال وإمعانًا منهم في مهانته، ليكون عبرة لسواه، علقوا كرتونة وكتبوا تعريفا منه عن لسانه: «أنا حرامي دراجات نارية في الشياح» وأضافوا أسفلها اسمه بالكامل.

وأوضح الأهالي في مقطع فيديو، أن معاقبتهم لـ«الحرامي» مباشرة قبل تسليمه إلى الشرطة بعد دليلًا على عدم ثقتهم بأنه سيحظى بعقاب مناسب.

وقال آخرون أنهم فعلوا ذلك تشفيًا من كثرة ما تعرضت المنطقة لسرقات سابقًا خاصة وأن هذا الشاب هو أكبر لص بالضاحية.

الدولة عجزت عن الإمساك به

ووفق سكان المنطقة، فإن اللص يستخدم مخيم برج البراجنة كمكان آمن له والنيابة العامة سطرت عدة مذكرات توقيف بحقه وبحث وتحرٍّ عجزت الدولة عن الإمساك به فوسع نطاق عمله حتى صار يهدد حياة الكثيرين.

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الكلمات الدلالية:
الشياح بيروت الضاحية الجنوبية سارق دراجات لبنان

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