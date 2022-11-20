«إيلون ماسك» يعيد حساب «ترامب» على «تويتر»

تواصل – وكالات:

أعلن الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك، الذي استحوذ على موقع “تويتر” مؤخرًا، إعادة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب إلى موقع التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك على “تويتر”: “لقد تحدث الناس”، موضحًا أن 51.8 في المئة من أكثر من 15 مليون مستخم على “تويتر” صوتوا لرفع الحظر عن حساب الرئيس السابق.

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استطلاع للرأي

وأجرى ماسك الجمعة، استطلاعًا بين مستخدمي “تويتر” بشأن ما إذا كان سيعيد حساب ترامب، الذي حظر حسابه في عام 2021 بسبب خطر تحريض تغريداته على العنف عقب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 من يناير.

وأظهرت مراجعة حساب ترامب، أنه قد أعيد في الواقع على الرغم من أن الرئيس السابق لم يقم بالتغريد بعد.

وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” قبل انتهاء التصويت: “صوّت الآن بإيجابية، ولكن لا تقلق، لن نذهب إلى أي مكان. هي ميزة خاصة!”

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تصويت لعودة حساب ترامب

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 51.8 في المئة من مستخدمي تويتر من بين أكثر من 15 مليون صوت صوتوا لإعادة ترامب.

وقال بيان لـ “تويتر” آنذاك: “في سياق الأحداث المروعة هذا الأسبوع، أوضحنا يوم الأربعاء أن الانتهاكات الإضافية لقواعد تويتر ستؤدي على الأرجح إلى مسار العمل هذا”.

وأضاف: “إطار المصلحة العامة لدينا موجود لتمكين الجمهور من الاستماع إلى المسؤولين المنتخبين وزعماء العالم بشكل مباشر. إنه مبني على مبدأ أن للناس الحق في مساءلة السلطة في العلن”.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الجمهوري السابق أنه سيرشح نفسه مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.

واستحوذ ماسك، أغنى رجل في العالم، على موقع تويتر في أكتوبر، في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. لكنه يواجه سلسلة من الأزمات منذ استحواذه على “تويتر”، بما في ذلك قراره بطرد آلاف الموظفين- مما أدى إلى استقالة مئات آخرين.

والجمعة، أرسل ماسك مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع إلى الموظفين الباقين يطلب فيها من “أي شخص يكتب البرامج بالفعل” أن يقدم تقريرًا إلى مقر الشركة.