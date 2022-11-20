الاتحاد الأوروبي يعرب عن خيبة أمله من الاتفاق حول الانبعاثات في مؤتمر المناخ

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أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من الاتفاق حول الانبعاثات الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27».

وأوضح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر، أن ما تم التوافق عليه ليس كافيا كخطوة للأمام ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه.

مؤتمر المناخ فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات

فيما كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش، أن مؤتمر المناخ فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات بشكل كبير.

وقال الأمين التنفيذي لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة: إنه يجب خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول 2030، مشيرًا إلى أنه لا بد من إعادة النظر في بنوك التنمية متعددة الأطراف وإعادة إصلاحها من اجل توجيه التمويلات والخبرات.

الاتفاق ليس كافيًا لمواجهة تحديات المناخ

وأكد مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، أن اتفاق ««COP27 ليس كافيًا لمواجهة تحديات المناخ، وأن الكثير من الأطراف ليست مستعدة لإحراز تقدم أكبر في مواجهة أزمة التغير المناخي.

العالم يحتاج إلى بناء الثقة في مواجهة التغير المناخي

وأوضح رئيس المؤتمر وزير الخارجية المصري أن العالم يحتاج إلى بناء الثقة في مواجهة التغير المناخي، مؤكدًا أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجه العالم فإنه لابد من الالتزام بالوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر وجرى الموافقة عليها بالإجماع، مطالبًا الجميع لاعتماد مشاريع قرارات مؤتمر المناخ.

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