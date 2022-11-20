جائزة عالمية لطلاب المملكة لاختراعهم روبوت يخدم المكفوفين والصم والبكم

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أشاد وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، الدكتور محمد المقبل بالإنجاز الذي حققه طلاب المملكة، بالحصول على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022 المقامة في دورتموند ألمانيا خلال الفترة ما بين 17 و19 نوفمبر.

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إظهار إبداعات الشباب المبتكرين

وقال المقبل في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، إن المسابقة العالمية تستهدف إظهار إبداعات الشباب في الفئة العمرية من 8 إلى 19 عامًا في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وأضاف: “شارك في التصفات الأولية على مستوى المملكة 200 طالب، من بينهم 17 طالبًا وطالبة شاركوا في المسابقة العالمية بألمانيا، وبتوفيق من الله فازوا بالمركز الأول في فئة المشاريع، لمبدعين المستقبل”.

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روبوت يخدم المكفوقين الصم والبكم

وأوضح أن “المشروع الفائز هو عبارة عن روبوت يخدم فئة مهمة مجتمة من المجتمع، وهم المكفوقين الصم والبكم، وقد لاقى هذا التصميم إقبال كبير جدًا”، علاوة على ذلك، أشار إلى حصول طلاب المملكة على المركز السابع في الروبوت الرياضي، والذي حظي باهتمام المجتمع التعليمي، موجهًا الشكر والتحية لمدارس الأرقم ومدارس ابن رشد بالرياض.

وشاركت المملكة في النهائيات العالمية لبطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO بثمانية فرق – وهي أكبر مشاركة في تاريخ مشاركات المملكة في نهائيات الأولمبياد- نافسوا فيها 365 فريق من 73 دولة حول العالم، حيث حصلت المملكة على المركز الأول في فئة مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي على مستوى العالم كإنجاز جديد تحققه المملكة في هذه البطولة، بالإضافة إلى المركز الـ 7 في فئة رياضة الروبوت، والمركز الـ 11 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة المتوسط، متقدمةً 7 مراكز عن تصنيفها في مشاركتها السابقة.

فئة مبدعي المستقبل

كما حصلت المملكة على المركز الـ 14 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة الثانوية، متقدمةً 20 مركزاً عن تصنيفها السابق في الأولمبياد، والمركز الـ 39 في فئة مهام الروبوت لمرحلة الابتدائي متقدمة 33 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 42 في فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة متقدمةً 24 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 66 في فئة مهام الروبوت للمرحلة الثانوية، إضافة إلى حصول الفريق المشارك في فئة مهندسي المستقبل على المركز الـ 15.

يذكر أن التصفيات المحلية بدأت عبر التسجيل للفرق في تاريخ 15 سبتمبر 2022، وتمت التصفيات في المناطق في 5 أكتوبر، فيما أقيمت التصفيات النهائية في الرياض بواحة الملك سلمان من تاريخ 11 إلى 13 أكتوبر، تنافس فيها المشاركون في خمس فئات مختلفة، ليبدأ بعدها تأهيل الفرق الفائزة في التصفيات المحلية في أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر مدرّبين محترفين، قبل سفرهم للتمثيل العالمي.