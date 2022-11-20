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المسند: لمن عليه قضاء من رمضان.. هذه أقصر أيام العام
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المسند: لمن عليه قضاء من رمضان.. هذه أقصر أيام العام

المسند: لمن عليه قضاء من رمضان.. هذه أقصر أيام العام

المسند: لمن عليه قضاء من رمضان.. هذه أقصر أيام العام
٠١:١٠:٥٤ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور عبدالله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، إن هذه الأيام أبكر وقت لدخول وقت صلاتي المغرب والعشاء، ناصحًا من كان عليه قضاء أيام من صيام شهر رمضان أن يصومها في هذه الأيام.

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أبكر وقت لدخول وقت صلاتي المغرب والعشاء

وكتب المسند عبر حسابه في موقع “تويتر”: “في هذه الأيام أبكر وقت لدخول وقت صلاتي المغرب والعشاء خلال العام، وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى مطلع ديسمبر”.

وأضاف: “من عليه قضاء من رمضان.. فأبكر وقت للإفطار هذه الأيام”.

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وفي فتوى سابقة، أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، ماذا يفعل مَن كان عليه قضاء من رمضان، هل له أن يبدأ بصيام الست من شوال.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: مَن كان عليه قضاء من رمضان، هل له أن يبدأ بصيام الست من شوال قبل إنهائه القضاء؟

وأجاب الشيخ بقوله: مفهوم حديث أبي أيوب –رضي الله عنه-: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر» أنه لا يكون صيام الست من شوال إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، سواء كان أداءً أو قضاء.

وأضاف الشيخ: وعلى هذا فالمرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يُتطوع بشيء قبل قضاء رمضان؛ فمن أتمّه في وقته شرع في الست بعد العيد، ومن كان عليه شيء من القضاء فإنه يبدأ بقضاء ما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من الست وغيرها من النوافل.

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