لحملة مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف شاغرة دون اشتراط مؤهل بعينه.

وطرحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، وظائف متنوعة في مجالات إدارية وهندسية وفنية لحملة كافة المؤهلات، لكنها أوضحت أنها قاصرة فقط على المواطنين، وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

اقرأ أيضًا:

رابط التقديم.. «سباهي» يُعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

المسميات الوظيفية

مساعد إداري.

المتطلبات

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

درجة الدبلوم في تخصصات ذات صلة.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

إجادة برامج مايكروسوفت اوفيس.

الإلمام في الأعمال الإدارية وإعداد التقارير والخطابات.

اقرأ أيضًا:

وظائف لدى مجلس الضمان الصحي في عدد من التخصصات

التقديم

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:

– رابط التقديم: ( من هنا ).