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الراجحي: هذه جهود المملكة في حماية الطفل
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الراجحي: هذه جهود المملكة في حماية الطفل

الراجحي: هذه جهود المملكة في حماية الطفل

الراجحي: هذه جهود المملكة في حماية الطفل
٠١:٠٣:٤٣ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عدّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جهود وخطوات وبرامج المملكة في حماية ورعاية الطفل.

وأشاد الوزير بتكامل جهود منظومة الوزارة مع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع؛ لتعزيز حقوق الأطفال في الرعاية والحماية والرفاهية، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وتنمية قدراتهم، وصناعة المستقبل للوطن.

وأوضح أن جهود المملكة في تنمية وحماية الطفل ترتكز على مبادئ وقيم وتشريعات تحفظ للطفل حقوقه.

جهود المملكة في حماية ورعاية الطفل

وأشار إلى التكامل مع الجهود الوطنية في التعليم والصحة والعدل، لتنمية وحماية الطفل ضمن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن من أبرز جهود المملكة في حماية ورعاية الطفل ما يتعلق بالتعاون الدولي لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بعد انضمام المملكة للاتفاقية 1995م، وإقرار نظام حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ولائحته التنفيذية.

وأكمل أن من أبرز الجهود أيضًا: تطبيق السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال قبل سن 15 سنة في الحد الأدنى، وتجريم التحرش بالطفل أو تعريضه لمشاهد خادشة للحياء.

وأكد على تنفيذ إستراتيجية احتضان الأيتام وذوي الظروف الخاصة، وتوفير الرعاية والإعانة للأطفال ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع.

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