استشاري: هذه الأمراض أبرز ما يُصيب الطلاب أيام الامتحانات

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قال الدكتور عبدالله الرحيلي، استشاري طب الأسرة، إن الأمراض التنفسية ومرض الجهاز الهضمي والقلق أبرز ما يُصيب الطلاب خلال موسم الامتحانات.

وأضاف في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”: “أيام الامتحانات لا تختلف كثيرًا عن باقي أيام العام في الإصابة بالوعكات الصحية التي يمكن أن تصيب الطلاب، ولعل أبرزها بالامتحانات، هي الحالات التنفسية – التهاب الجهاز التنفسي العلوي، كذلك أمراض الجهاز الهضمي”.

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وأضاف أن أمراض الجهاز التنفسي تنتقل “عن طريق استنشاق الغبار المحمل بالفيروس، أو لمس الأسطح الملوثة، ومن ثم لمس العينين والأنف مباشرة، ومن أعراضها الحمى والسعال واحتقان الأنف والصداع وآلام العضلات”.

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وأوضح أن طرق الوقاية تكون عن طريق الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوفر الآن، لذا ننصح الأهالي الآن بأن يأخذوا اللقاح لتجنب نقل العدوى.