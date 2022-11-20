«الصحة»: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا و79 حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 79 حالة، ووفاة حالة واحدة.

وقالت إنه تم تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 825087 حالة.

79 حالة تعاف

وأضافت أنه تم تسجيل 79 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 812391 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9447 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 63 حالة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة تعاف و3 وفيات.

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