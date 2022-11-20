«تعليم جدة»: استقبلنا 700 ألف طالب وسط بيئة مناسبة لأداء الاختبارات النهائية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير عام تعليم جدة د. نايف الزارع، أنه تم استقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة وسط بيئة مناسبة لأداء الاختبارات النهائية بالتعاون مع أولياء الأمور.

تجهيز ألفين وأربعمئة مدرسة بنين وبنات داخل جدة

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أنه وفقًا لإجراءات استعداد مسبقة، فقد تم تجهيز ألفين وأربعمئة مدرسة بنين وبنات داخل جدة، ورابض وخليص، حيث كان هناك تنسيق واستعداد مسبق من قبل فرق العمل في الإدارة العامة لتعليم جدة.

تهيئة أجواء مناسبة لأداء الطلاب لاختباراتهم

وأضاف أن العمل جرى على قدم وساق، لتهيئة أجواء مناسبة لأداء الطلاب لاختباراتهم بالشكل المناسب، مؤكدًا أن الإدارة كانت تدير وتنظم العمل من خلال عدد من غرف العمليات بجدة والمحافظات التابعة لها بالتعاون مع الهيئة التعليمية ومدراء المدارس.

وأشار إلى أنه تم التنسيق لتنظيم أداء الاختبارات أيضًا مع هيئة تنظيم وإعداد الاختبارات والهيئة التعليمية بالمدارس والمدراء، وإدارة الاختبارات والقبول وإدارة الشؤون الصحية المدرسية، من أجل تهيئة الطلاب صحيًا ونفسيًا لأداء الاختبارات.

مليون ومئتي ألف طالب يؤدون الاختبارات

يأتي هذا في الوقت الذي يؤدي فيه نحو مليون ومئتي ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، بتعليم منطقة الرياض، الاختبارات التحريرية المتعلقة بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ، في جميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، وذلك على مدى أسبوع كامل تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ.

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