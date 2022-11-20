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مصرع 12 وإصابة 30 في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة ضخمة بهذه الدولة
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مصرع 12 وإصابة 30 في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة ضخمة بهذه الدولة

مصرع 12 وإصابة 30 في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة ضخمة بهذه الدولة

مصرع 12 وإصابة 30 في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة ضخمة بهذه الدولة
١٢:١٤:٤٠ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام مصرية رسمية، عن مصرع 12 وإصابة 30 في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة ضخمة على طريق شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية برأس غارب شمال البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إن عدد المتوفين في حادث تصادم حافة الركاب بالشاحنة بطريق رأس غارب- الزعفرانة، ارتفع إلى 12 شخصًا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين من 27 إلى 30 شخصًا.

سيارات الإسعاف تنقل الجثث

من جانبه، قال اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، إن سيارات الإسعاف نقلت جثث ركاب الحافلة المنكوبة لمشرحة رأس غارب تحت تصرف النيابة، بالإضافة إلى نقل 27 مصابًا للعلاج.

وأضاف أنه تم استدعاء جميع أطباء وأطقم التمريض بالمستشفى للمشاركة في علاج وإنقاذ المصابين، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفى.

وبين الحين والآخر، تشهد مصر حوادث مماثلة، تعود معظمها للسرعةالكبيرة التي يسير بها قائدو الشاحنات، فيما تبذل الحكومة جهودًا لوقف مثل هذه الحوادث.

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