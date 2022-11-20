الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
35 بمكة و18 بحائل.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في أنحاء المملكة
عاجل.. سقوط جزء من سقف شقة سكنية في الدمام وإصابة شخصين
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3.7 كلجم من الميثامفيتامين المخدر بجدة
رسالة حقوقية عاجلة: إيران تخطط لمجزرة في «مهاباد» بإقليم كردستان
أبرزها نزلات البرد.. سعود الطبية: المضادات الحيوية لا تعالج هذه الأمراض
عاجل.. الداخلية تُنفّذ هذا الحكم في مهرب مخدرات بمنطقة الجوف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. سقوط جزء من سقف شقة سكنية في الدمام وإصابة شخصين

عاجل.. سقوط جزء من سقف شقة سكنية في الدمام وإصابة شخصين

عاجل.. سقوط جزء من سقف شقة سكنية في الدمام وإصابة شخصين
١١:٤٦:٥٣ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني، إصابة شخصين جراء سقوط جزء من سقف شقة سكنية في الدمام.

وقال في حسابه بـ”تويتر”: “باشر مدني الدمام اليوم سقوط طبقة خرسانية من سقف غرفة في شقة سكنية، نتج عنه إصابة شخصين”.

دفاع مدني الرياض

ومؤخرًا، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن مباشرة “دفاع مدني الرياض” حريق في مطعن بحي النسيم، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :”باشر مدني الرياض اشتعالًا لحظيًا في مطعم بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

كما تمكن الدفاع المدني بالرياض قبل أيام، من إخماد حريق نشب في ورشة بحي المشاعل.

وأظهرت مجموعة صور رجال الدفاع المدني وهم يبذلون جهودًا كبيرة لإطفاء الحريق.

وأكد الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.

اقرأ أيضًا:

إصابة شخصين.. الدفاع المدني يباشر حريقًا في مطعم بحي النسيم

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم إصابة شخصين الدمام شقة سكنية

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور..«المجد» تُحقق أمنية طفل مِن «ذوي الاحتياجات الخاصة» باستضافته في استديوهاتها

بالصور..«المجد» تُحقق أمنية طفل مِن «ذوي الاحتياجات الخاصة» باستضافته في استديوهاتها

٠٥:٢١ م، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥
مصر.. سفارة المملكة توضح حقيقة احتجاز مواطنين بتهمة شراء أعضاء بشرية

مصر.. سفارة المملكة توضح حقيقة احتجاز مواطنين بتهمة شراء أعضاء بشرية

٠٨:٣٧ م، الأحد، ١٥ يناير ٢٠١٧
«الإحصاء» تُعلن انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية بنجاح

«الإحصاء» تُعلن انتهاء مرحلة جمع البيانات الميدانية بنجاح

٠٦:٠٤ م، الجمعة، ١٧ يونيو ٢٠٢٢
تزويد مساحات توسعة المسجد الحرام بـ 152 ألف مصحف

تزويد مساحات توسعة المسجد الحرام بـ 152 ألف مصحف

٠٢:٤٨ م، الأربعاء، ٠٤ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *