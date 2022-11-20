عاجل.. سقوط جزء من سقف شقة سكنية في الدمام وإصابة شخصين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني، إصابة شخصين جراء سقوط جزء من سقف شقة سكنية في الدمام.

وقال في حسابه بـ”تويتر”: “باشر مدني الدمام اليوم سقوط طبقة خرسانية من سقف غرفة في شقة سكنية، نتج عنه إصابة شخصين”.

دفاع مدني الرياض

ومؤخرًا، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن مباشرة “دفاع مدني الرياض” حريق في مطعن بحي النسيم، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :”باشر مدني الرياض اشتعالًا لحظيًا في مطعم بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

كما تمكن الدفاع المدني بالرياض قبل أيام، من إخماد حريق نشب في ورشة بحي المشاعل.

وأظهرت مجموعة صور رجال الدفاع المدني وهم يبذلون جهودًا كبيرة لإطفاء الحريق.

وأكد الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.

اقرأ أيضًا:

إصابة شخصين.. الدفاع المدني يباشر حريقًا في مطعم بحي النسيم