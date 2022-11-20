رسالة حقوقية عاجلة: إيران تخطط لمجزرة في «مهاباد» بإقليم كردستان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان في رسالة عاجلة أن النظام الإيراني يريد أن يقوم بمجزرة أخرى في كردستان، في بلدة «مهاباد».

النظام الإيراني في حرب شاملة ضد الشعب

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن حملة حقوق الإنسان في إيران أكدت أن النظام الإيراني في حرب شاملة ضد الشعب، وذلك بالتزامن مع إعلان منظمات ونشطاء إيرانيين عن قلقهم من وقوع مجزرة غير مسبوقة في المدن الكردية، وخاصة في مهاباد غربي البلاد.

علي كريمي يطالب بإنقاذ أهالي «مهاباد»

فيما وجّه النجم الإيراني السابق، علي كريمي على «إنستجرام» نداءً عاجلاً يخاطب فيه مواطني جميع المدن الإيرانية لمساعدة المحتجين في «مهاباد»، حيث استخدم الأمن الإيراني الرصاص الحي بكثافة وقطع الكهرباء والإنترنت عن المدينة.

دعوة عامة لمظاهرات طلابية واسعة اليوم وغدًا

ودعت مجموعات شباب أحياء 24 مدينة إيرانية، المواطنين إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية على خلفية سفك دماء الأطفال والمراهقين الذين قتلوا على يد النظام الإيراني. وطالبت المجموعات بتنظيم هذه المظاهرات اليوم وغدًا، في المدارس والجامعات والساحات الرئيسة للمدن.

يأتي هذا عقب تجمعات الطلاب بجامعة كردستان في مدينة سنندج، غربي إيران، حيث انتشرت عناصر الأمن بكثافة حول الجامعة وبدأت في قمع الطلاب، وأفادت التقارير بسماع دوي إطلاق نار في هذه المنطقة.

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