القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3.7 كلجم من الميثامفيتامين المخدر بجدة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية ومواطن بمحافظة جدة، بحوزتهم (3.7) كيلو جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب شحنة مخدرات

ومؤخرًا، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وأضاف: أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (4,100,309) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة “كبسولات قهوة”.

وتابع: تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) أشخاص: مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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