أبرزها نزلات البرد.. سعود الطبية: المضادات الحيوية لا تعالج هذه الأمراض

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن مجموعة من الأمراض لا تعالجها المضادات الحيوية، أهمها نزلات البرد والإنفلونزا.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته مدينة الملك سعود الطبية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

أمراض لا تعالجها المضادات الحيوية

وقالت مدينة الملك سعود الطبية، إن هناك أمراضًا لا تعالجها المضادات الحيوية وهي:

1-نزلات البرد والإنفلونزا.

2-التهاب الحلق الفيروسي.

وأضافت أن مقاومة المضادات الحيوية تنشأ من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وعدم الالتزام بتعليمات الطبيب ومدة العلاج، والإفراط في استخدام المضادات الحيوية بتربية الأسماك والماشية.

اقرأ أيضًا:

«الغذاء والدواء»: كثرة استخدام المضادات الحيوية يجعل البكتيريا تقاومها