لهؤلاء.. جامعة الجوف تفتح باب التوظيف للعام الجامعي 1444هـ
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الجوف عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصلين الثاني والثالث من العام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.
* التخصصات المطلوبة:
1- كلية الهندسة:
– التصميم الداخلي والعمارة
2- كلية الطب:
– «جراحة العظام – الجراحة العامة – طب الأسرة – طب العيون – طب النساء والولادة – طب الأطفال – طب الطوارئ – الطب النفسي – طب المجتمع – الطب الباطني».
3 – كلية طب الأسنان:
– «تقويم الأسنان – إصلاح الأسنان -جراحة الوجه والفكين -علاج جذور وأعصاب الأسنان -طب أسنان الأطفال».
4 – كلية العلوم والآداب بطبرجل:
– إدارة الأعمال.
5 – كلية الآداب.
6 – كلية العلوم والآداب بالقريات:
– «الفنون – إدارة الأعمال -إدارة الأعمال «التسويق» – المحاسبة – الاقتصاد – الإحصاء».
7 – كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا:
– علوم المختبرات الأكلينيكية – العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي.
8 – كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات:
– العلاج الطبيعي.
* المتطلبات والشروط:
1 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في مجال التخصص من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى
2 – اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة، وأي شروط أخرى تراها الكلية والجامعة.
3 – شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف.
* الوثائق المطلوب إرفاقها عند التقديم:
1 – السيرة الذاتية.
2 – صورة من الهوية الوطنية.
3 – صوره من الخبرات الأكاديمية والعلمية والشهادات المهنية إن وجدت.
4 – صورة من الشهادات والسجل الأكاديمي لكافة المراحل «البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه» وصورة من المعادلات «في حال كان المؤهل من خارج المملكة».
* ملاحظات:
– يبدأ استقبال الطلبات من خلال منصة التقديم الإلكترونية إلى يوم الخميس 1444/4/30هـ
* تعليمات التقديم:
– للتقديم (خلال الفترة المحددة) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )