لهؤلاء.. جامعة الجوف تفتح باب التوظيف للعام الجامعي 1444هـ

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أعلنت جامعة الجوف عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصلين الثاني والثالث من العام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

* التخصصات المطلوبة:

1- كلية الهندسة:

– التصميم الداخلي والعمارة

2- كلية الطب:

– «جراحة العظام – الجراحة العامة – طب الأسرة – طب العيون – طب النساء والولادة – طب الأطفال – طب الطوارئ – الطب النفسي – طب المجتمع – الطب الباطني».

3 – كلية طب الأسنان:

– «تقويم الأسنان – إصلاح الأسنان -جراحة الوجه والفكين -علاج جذور وأعصاب الأسنان -طب أسنان الأطفال».

4 – كلية العلوم والآداب بطبرجل:

– إدارة الأعمال.

5 – كلية الآداب.

6 – كلية العلوم والآداب بالقريات:

– «الفنون – إدارة الأعمال -إدارة الأعمال «التسويق» – المحاسبة – الاقتصاد – الإحصاء».

7 – كلية العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا:

– علوم المختبرات الأكلينيكية – العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي.

8 – كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات:

– العلاج الطبيعي.

* المتطلبات والشروط:

1 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه أو الماجستير في مجال التخصص من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى

2 – اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة، وأي شروط أخرى تراها الكلية والجامعة.

3 – شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف.

* الوثائق المطلوب إرفاقها عند التقديم:

1 – السيرة الذاتية.

2 – صورة من الهوية الوطنية.

3 – صوره من الخبرات الأكاديمية والعلمية والشهادات المهنية إن وجدت.

4 – صورة من الشهادات والسجل الأكاديمي لكافة المراحل «البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه» وصورة من المعادلات «في حال كان المؤهل من خارج المملكة».

* ملاحظات:

– يبدأ استقبال الطلبات من خلال منصة التقديم الإلكترونية إلى يوم الخميس 1444/4/30هـ

* تعليمات التقديم:

– للتقديم (خلال الفترة المحددة) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )