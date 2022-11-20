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انتبه جيدًا.. تساقط الشعر أحد علامات الإصابة بالسكري

انتبه جيدًا.. تساقط الشعر أحد علامات الإصابة بالسكري

انتبه جيدًا.. تساقط الشعر أحد علامات الإصابة بالسكري
١١:٠١:٥٠ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت باربي سيرفوني، أخصائية التغذية ورعاية وتعليم مرض السكري، أن أحد الأعراض “المفاجئة” لمرض السكري يمكن أن يكون تساقط الشعر.

وأوضحت أنه “غالبًا ما يرتبط تساقط الشعر بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني من السكري”، وفق موثع “روسيا اليوم”.

وأضافت أن بعض المشكلات التي يسببها مرض السكري قد تؤدي إلى تساقط الشعر، بما في ذلك اضطراب في الجهاز المناعي يسمى داء الثعلبة، وضعف الدورة الدموية، وارتفاع نسبة السكر في الدم.

الرؤية الضبابية

وفي سياق متصل، قال أطباء دوليون إن الرؤية الضبابية هي أيضا عارض شائع لدى مرضى السكري.

وأوضح الخبراء في مركز John Hopkins Medicine أن مرض السكري يمكن أن يتلف البقعة (أو البقعة الصفراء)، وهي مركز الشبكية الذي يوفر الرؤية المستقيمة.

ويحدث داء السكري عندما لا يتمكن الجسم من امتصاص السكر (الجلوكوز) في خلاياه واستخدامه للحصول على الطاقة. وينتج عن هذا تراكم سكر إضافي في مجرى الدم.

ويعد السكري مرضًا شائعًا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

وهناك نوعان مختلفان من المرض، النوع الأول والنوع الثاني.

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الكلمات الدلالية:
الأمراض الجلدية السكري تساقط الشعر مرض السكري

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