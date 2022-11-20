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الصين تُعلن أول حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ 6 أشهر
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الصين تُعلن أول حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ 6 أشهر

الصين تُعلن أول حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ 6 أشهر

الصين تُعلن أول حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ 6 أشهر
١٠:٣٥:٤٩ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

لأول مرة منذ 6 أشهر، أعلنت السلطات الصينية عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

في الوقت نفسه، سجلت الصين 20199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين بأن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيس الصيني بلغ 277043، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليظل العدد عند 5226.

نوفمبر ذكرى ظهور أول إصابة في العالم

وفي يوم 17 من نوفمبر الجاري كانت ذكرى ظهور ما يُعتقد أنها أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم، لشخص يبلغ من العمر 55 عامًا من مقاطعة هوبي في الصين، هذا قبل أكثر من شهر من ملاحظة الأطباء للحالات في مقاطعة «ووهان»، في نهاية ديسمبر 2019، وانتشر بعدها إلى بلدان العالم، مما أدى إلى قلب الحياة وتعطل الاقتصاد العالمي.

الصين تخفف تدابيرها لمكافحة الفيروس

ومطلع نوفمبر خفضت الصين للمرة الأولى، إجراءات مكافحة فيروس كورونا، حيث تم تخفيف الحجر الصحي وإلغاء قيود السفر، مؤكدة أنها ستواصل تحديدَ المخالطين المباشرين للمصابين بكورونا، مع خفض مدة الحجر الصحي للوافدين، وإلغاء الإغلاق المفاجئ لمسارات طيران أمام بعض الرحلات الجوية.

وفاة 6.6 مليون وإصابة 641 مليونًا

وحسب منظمة الصحة العالمية، فقد قتل الفيروس حتى الآن أكثر من 6.6 مليون شخص وأصاب أكثر من 641 مليونًا، وأصيب العديد من قادة العالم بالفيروس خلال المعركة الشاقة التي خاضها الجميع للتخفيف من انتشاره.

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الكلمات الدلالية:
الصين فيروس كورونا كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية ووهان

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