رابط التقديم.. «سباهي» يُعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المجلس المركزي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية «سباهي»، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي
1 – مدير إدارة تطوير المعايير.
2 – مدير إدارة الموارد البشرية.
3 – رئيس قسم الجودة.
4 – أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي
5 – أخصائي اعتماد – ممارس صحي
6 – أخصائي شؤون قانونية
7 – أخصائي تدريب
8 – أخصائي إحصاء
9 – أخصائي أول – تخطيط استراتيجي
10 – أخصائي أول – تدقيق لغوي
11 – أخصائي أول – سياسات وإجراءات
12 – أخصائي أول – مشاريع
13 – أخصائي أول – أبحاث
14 – مطور نظم أول ( 2 )
* موعد التقديم
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.
* طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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