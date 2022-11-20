رابط التقديم.. «سباهي» يُعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس المركزي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية «سباهي»، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

1 – مدير إدارة تطوير المعايير.

2 – مدير إدارة الموارد البشرية.

3 – رئيس قسم الجودة.

4 – أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي

5 – أخصائي اعتماد – ممارس صحي

6 – أخصائي شؤون قانونية

7 – أخصائي تدريب

8 – أخصائي إحصاء

9 – أخصائي أول – تخطيط استراتيجي

10 – أخصائي أول – تدقيق لغوي

11 – أخصائي أول – سياسات وإجراءات

12 – أخصائي أول – مشاريع

13 – أخصائي أول – أبحاث

14 – مطور نظم أول ( 2 )

* موعد التقديم

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

* طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

المصدر (اضغط هنا)