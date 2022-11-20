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رابط التقديم.. «سباهي» يُعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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رابط التقديم.. «سباهي» يُعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. «سباهي» يُعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. «سباهي» يُعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
١٠:٢٠:٠٥ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس المركزي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية «سباهي»، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

1 – مدير إدارة تطوير المعايير.

 2 – مدير إدارة الموارد البشرية.

 3 – رئيس قسم الجودة.

 4 – أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي

 5 – أخصائي اعتماد – ممارس صحي

 6 – أخصائي شؤون قانونية

 7 – أخصائي تدريب

 8 – أخصائي إحصاء

9 –  أخصائي أول – تخطيط استراتيجي

 10 – أخصائي أول – تدقيق لغوي

 11 – أخصائي أول – سياسات وإجراءات

 12 – أخصائي أول – مشاريع

 13 – أخصائي أول – أبحاث

 14 – مطور نظم أول ( 2 )

* موعد التقديم

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

* طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
الرعاية الصحية الرياض سباهي وظائف شاغرة

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