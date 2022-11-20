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قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من القدس والخليل

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من القدس والخليل

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من القدس والخليل
١٠:١٠:٢٩ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين من القدس والخليل خلال عمليات دهم واسعة طالت منازل عدة، إضافة إلى اقتحامها عدد من القرى بمدينة جنين شمال الضفة الغربية وسط إطلاق كثيف للقنابل الغازية تجاه منازل الفلسطينيين.

وتمت إصابة فلسطينيين اثنين بجروح الليلة الماضية إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهما في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشابين في مدخل بلدة عزون.

اعتداءات متكررة للمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني

ومن جهة أخرى، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح في اعتداءات للمستوطنين في أحياء البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت الجمعية في بيان، أنه جراء الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، تمت إصابة فلسطينيين بينهم طفلة في اعتداء للمستوطنين الذين نظموا مسيرات استفزازية وسط مدينة الخليل وقاموا بتحطيم واجهات المحال التجارية ومركبات الفلسطينيين بحماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية .

وتابعت أن تلك الاعتداءات للمستوطنين امتدت إلى مناطق الزاوية وتل الرميدة واقتحامات مستمرة للمسجد الإبراهيمي، حيث أقاموا خيامًا في باحاته وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي أغلقت كافة مداخل الخليل.

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الكلمات الدلالية:
اعتقال الفلسطينيين الخليل الضفة الغربية القدس الهلال الأحمر قوات الاحتلال

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