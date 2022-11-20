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91 % من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة تقدم خدمات تنموية ورعوية

91 % من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة تقدم خدمات تنموية ورعوية

91 % من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة تقدم خدمات تنموية ورعوية
٠٢:٣١:٢٩ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف إحصاء بحثي، أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

ووفق الإحصاء، فإن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

وأشار الإحصاء إلى أن  42 جمعية تقدم خدمات تنموية ورعوية، فيما تقدم  16 جمعية جميع الخدمات الرعوية، بينما تقدم 6 جمعيات جميع الخدمات التنموية، وتقدم 4 جمعيات خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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