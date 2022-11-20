أبرزها مكة والمدينة.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة تشمل «القصيم ومكة والمدينة والزلفي والمجمعة وشقراء والدوادمي»، حسب المراصد.

وأضاف أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم 29 ربيع ثاني، فإنه يتوقع حالة ممطرة من متوسطة إلى قوية وتكون – بمشيئة الله – على أجزاء من الغربية والشمالية و الشرقية والجنوبية وشمال وغرب الوسطى.

انخفاض في درجات الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية وزخات البرد

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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