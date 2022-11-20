«الأمم المتحدة»: مؤتمر المناخ فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات

تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش، أن مؤتمر المناخ فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات بشكل كبير.

وقال الأمين التنفيذي لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة: إنه يجب خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول 2030، مشيرًا إلى أنه لا بد من إعادة النظر في بنوك التنمية متعددة الأطراف وإعادة إصلاحها من اجل توجيه التمويلات والخبرات.

الاتفاق ليس كافيًا لمواجهة تحديات المناخ

وأكد مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي، أن اتفاق ««COP27 ليس كافيًا لمواجهة تحديات المناخ، وأن الكثير من الأطراف ليست مستعدة لإحراز تقدم أكبر في مواجهة أزمة التغير المناخي.

العالم يحتاج إلى بناء الثقة في مواجهة التغير المناخي

وأوضح رئيس المؤتمر وزير الخارجية المصري أن العالم يحتاج إلى بناء الثقة في مواجهة التغير المناخي، مؤكدًا أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجه العالم فإنه لابد من الالتزام بالوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر وجرى الموافقة عليها بالإجماع، مطالبًا الجميع لاعتماد مشاريع قرارات مؤتمر المناخ.

الدول المشاركة توافق على اتفاق شامل للمناخ

وافقت قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب27» على اتفاق شامل للمناخ، حيث ذكرت وكالة «رويترز» أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أقر اتفاقًا يغطي ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

الإجماع جاء بعد أسبوعين من المفاوضات

وأوضحت أن المشاركين وافقوا على إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر التي تتكبدها الدول النامية المتضررة من آثار التغير المناخي، وذلك بعد أسبوعين من المفاوضات المثيرة للجدل حول مطالب الدول النامية للملوثين الأثرياء بتعويضهم عن الدمار الناجم عن التغير المناخي.

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