تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دعم “ريف”

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، إنه لا يتم الإفصاح عن دعم “ريف” ضمن مصادر الدخل.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول: هل يوثر دعم ريف على حساب الموطن؟.

ورد حساب المواطن قائلاً: “أهلا بك، لا يتم الإفصاح عن دعم “ريف “، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

أهداف برنامج حساب المواطن

يذكر أن برنامج حساب المواطن موجه للأشخاص الأكثر احتياجًا والأسر الفقيرة لإعانتهم على تحمل ظروف المعيشة، حيث يتم إضافة مبلغ إضافي على حساب المواطن بعد توافر الشروط المحددة، ويصل مبلغ حساب المواطن إلى نحو 720 ريال للفرد المستقل.

ويستهدف البرنامج تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة، وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات).

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