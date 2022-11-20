قبل أن تَطْرق الكارثة بابك.. تعرف على أهم أسباب تعاطي الأبناء للمخدرات

تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء ومختصون، أن التفكك الأسري ووجود مشاكل بين الآباء والأمهات، علاوة على ترك الأبناء لوسائل التواصل دون رقابة أو متابعة جيدة، هي من أهم أسباب تعاطيهم للمخدرات.

وقالت الاختصاصية الاجتماعية والمختصة في مجال الإدمان، أمل الشهراني، إن أغلب الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن الأبناء المتعاطين للمخدرات كانوا يعيشون في أسر متفككة أو مضطربة وغير مستقرة، وفق صحيف “اليوم”.

ودعت إلى أهمية ترابط الأسرة ومعرفتها بالمتغيرات الحياتية لأبنائهم؛ إذ تعتبر من أهم عناصر الوقاية، للحفاظ على الأبناء من المشكلات والانحرافات،.

وأضافت أن المحافظة على الأبناء تتطلب وعي الوالدين بضرورة الاقتراب منهم، والعمل على تنشئتهم التنشئة السليمة لحمايتهم من الانحرافات السلوكية، وأهمها الانجراف نحو تعاطي المخدرات.

أهم أسباب تعاطي الأبناء للمخدرات

بدورها، أشارت أستاذ الطفولة المبكرة المساعد بجامعة الملك سعود د. نجلاء بنت عيسى البيز، بحملة “خلك قريب” التي تستهدف تسليط الضوء على دور الوالدين في حماية أبنائهم من المخدرات.

وقالت إن الحملة تأتي من منطلق “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد أثبتت الدراسات أن قوة تأثير الآباء على أبنائهم قد تفوق تأثير مؤسسات المجتمع الأخرى”.

الكاتبة والمحققة الجنائية آلاء الحمد، دعت إلى الاهتمام، بدورها، بالجانب التوعوي منذ وقت مبكر، ومن واجب الآباء توعية أبنائهم وإن كانوا أطفالًا عن مخاطر تعاطي المخدرات، وتنشئتهم على الوقاية.

وشددت على ضرورة أن يقوم الآباء بالتوضيح لأبنائهم خطورة ما ينتج عن المخدرات من آثار نفسية وعقلية وعضوية؛ لكي لا يقع بداخلهم حب التجربة.

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