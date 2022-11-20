الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قبل أن تَطْرق الكارثة بابك.. تعرف على أهم أسباب تعاطي الأبناء للمخدرات
عقوبتها تصل للسجن 20 عامًا.. النيابة العامة تُحذر الموظف العام من هذه الأمور
توجيهات مهمة من التعليم للمدارس بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول
صباح اليوم.. شاهد جريان السيول بالشنان شرق منطقة حائل
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح معنى قول الله تعالى: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة»
لكبار السن.. ضعف البصر قد يكون علامة على سكتة دماغية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عقوبتها تصل للسجن 20 عامًا.. النيابة العامة تُحذر الموظف العام من هذه الأمور

عقوبتها تصل للسجن 20 عامًا.. النيابة العامة تُحذر الموظف العام من هذه الأمور

عقوبتها تصل للسجن 20 عامًا.. النيابة العامة تُحذر الموظف العام من هذه الأمور
٠٨:٤٦:٢٥ ص، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة حظرت على الموظف العام ارتكاب بعض الأمور التي تصل عقوبتها إلى السجن.

محظورات مدونة قواعد السلوك الوظيفي

وحسب «عكاظ»، فقد أوضح مصدر أن المادة «13» من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة حظرت على الموظف، الآتي:

1 –  إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته.

2 – الإدلاء لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته.

3 – توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها نص في المادة الخامسة منه على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا.

العقوية 20 سنة سجنًا وغرامة مليون ريال

وأكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة : الإبلاغ عن مرتكبي جرائم التستر التجاري يعفيك من العقوبة قبل اكتشافها

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أخلاقيات الوظيفة العامة السلوك الوظيفي النيابة العامة معلومات سرية

مواد ذات صلة

المزيد
مليونا مُصل يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد النبوي (صور)

مليونا مُصل يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد النبوي (صور)

٠١:٥٩ م، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠١٦
نائب كويتي: الشعب العراقي سيطرد عملاء إيران قريباً

نائب كويتي: الشعب العراقي سيطرد عملاء إيران قريباً

٠٤:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧
القبض على مبتز هدد فتاة بالخطف بعد التعرف عليها من ألعاب الانترنت

القبض على مبتز هدد فتاة بالخطف بعد التعرف عليها من ألعاب الانترنت

٠٢:٠٣ ص، السبت، ٣١ يناير ٢٠١٥
التجارة: إلزام محلات الذهب بكشف حالات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال

التجارة: إلزام محلات الذهب بكشف حالات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال

٠١:١٩ م، الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *