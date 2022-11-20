توجيهات مهمة من التعليم للمدارس بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول

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وجهت وزارة التعليم، توجيهات مهمة للمدارس بخصوص إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول التي بدأت اليوم في كافة مدارس المملكة.

والتوجيهات جاءت من واقع دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات للعام الدراسي الحالي، وهي موجهة للمدارس والمدرسين خلال الاختبارات، وجاءت كالتالي:

توجيهات مهمة من التعليم بشأن الاختبارات

1-ضرورة مراعاة العامل النفسي للطلاب والطالبات.

2-عدم إعطاء أهمية للاختبار أكثر مما يستحق، وذلك للتخفيف من رهبة الاختبار.

3-عدم حث الطلاب على الإسراع في الإجابة لإنهاء الاختبار قبل الوقت المحدد.

4-عدم التدخل في شؤون طالب بمفرده أو التوضيح له بشكل منفرد.

5-عدم التدخل في شؤون الطلاب ومقاطعتهم أثناء وقت الاختبار.

6-عدم تقديم تلميحات أو إشارات للطالب توحي بالإجابة أثناء تأدية الاختبار.

7-ضرورة توعية الطلاب والطالبات لتجنب أي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام أو مخالفة لوائح وتعليمات الاختبارات، أو التسبب في إحداث فوضى في قاعة الاختبار.

8-عدم انتقال الطالب من مكان لآخر أثناء الاختبار دون الرجوع للملاحظ داخل القاعة.

9-التأكيد على الطالب قبل دخول الاختبار بألا يحمل أي ورقة، أو كتاب، أو مذكرة إلى قاعة الاختبار عدا الأدوات الكتابية التي يحتاجها للاختبار.

10-لا يسمح لأي طالب بتسليم ورقة إجابته قبل أن يمضي نصف الوقت المحدد للإجابة، إلا إذا اقتضت ضرورة صحية لطالب ما؛ فيمكن خروجه بعد التأكد من وضعه وموافقة مدير المدرسة.

11- يمنع الإجابة عن أي استفسار في الأسئلة بما يوحي بالإجابة أثناء سير الاختبار، أما في حالة وجود كلمات غير واضحة فيمكن لرئيس اللجنة توضيح ذلك عند الضرورة بالتنسيق مع معلم المادة.

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